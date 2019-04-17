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Британская актриса хотела покончить жизнь самоубийством

Британская актриса хотела покончить жизнь самоубийством
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Звезда "Игры престолов" призналась о суицидальных наклонностях.

Об этом 23-летняя актриса призналась в программе Phil in the Blanks. Она рассказала, что в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все - от ее веса и кожи до актерской игры.

"Самая большая проблема для меня - просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема", - поделилась звезда фэнтезийного сериала.

Вместе с тем она добавила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас: "Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя".

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После завершения съемок финального сезона "Игры престолов" Софи решила отойти на некоторое время от шоу-бизнеса и серьезно заняться своим здоровьем. Сейчас она проходит лечение у психоаналитика, принимает лекарства и старается как можно больше заботиться о себе.

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Игра престолов, Софи Тернер, Актриса хотела совершить самоубийство.
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