Стало известно, как бывший муж Дженнифер Лопес отреагировал на ее помолвку

Новости шоу бизнеса: Лопес не вернется к певцу, так как их отношения когда-то разрушила его необоснованная ревность.

Пару лет назад сеть наполнили слухи о том, что Марк Энтони все еще любит бывшую супругу и мечтает ее вернуть. Неудивительно, что журналисты после новости о помолвке Дженнифер и Алекса Родригеса решили узнать, как к этому отнесся Энтони, и тот дал им ответ.

На этой неделе Марк Энтони посетил церемонию награждения премии Order Of The Golden Sphinx, где не только поднялся на сцену за статуэткой, полученной за выдающийся вклад в индустрию развлечений, но и пообщался с журналистами. Один из них воспользовался возможностью и спросил, что звезда чувствует по поводу помолвки своей бывшей супруги и рад ли он за нее. Энтони ответил следующее: "Да! Конечно, я за нее счастлив". Вероятно, от отца двух детей певицы не стоило ожидать ничего другого.

Напомним, что Марк Энтони и Дженнифер Лопес были женаты с 2004 по 2011 год. В этом браке у артистов появились двойняшки Эмма и Макс, основную опеку над которыми получила певица. После развода пара постаралась сохранить хорошие отношения ради детей, из-за чего звезд временами видели вместе. В 2014 году, когда бракоразводный процесс был завершен, Марк женился на модели Шеннон де Лима, с которой тоже развелся через три года. Тогда поклонники и таблоиды распространили слухи о возможном воссоединении бывших супругов, но вскоре эти надежды разрушила новость о романе Лопес и Родригеса.