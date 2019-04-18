Скачать
Четверг, 18.04.2019
Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники
Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники
С этими людьми мы будем строить Украину: Зеленский показал свою команду
Зеленский показал свою команду
Соперник Джошуа станет известен на следующей неделе
Соперник Джошуа станет известен на следующей неделе
"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу
"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

Западный Чистый четверг: Королева Елизавета посетила церковную службу с внучкой

Смотрите фото (4)
Западный Чистый четверг: Королева Елизавета посетила церковную службу с внучкой
21:25 Сегодня Телеграф style.nv.ua

Новости шоу бизнеса: Королева Елизавета второй год подряд посещает праздничную службу в Виндзоре.

В этом году королева вышла в свет в костюме ярко-желтого цвета Stewart Pravin и шляпе Rachel Trevor-Morgan, жемчужных серьгах и австралийской брошью-веточкой.

В руках у королевы традиционный букет, цель которого забивать запахи

Королеву сопровождала принцесса Евгения, которая в октябре прошлого года венчалась в Соборе Святого Георгия.

В честь Чистого четверга королева раздавала монеты пожилым людям, присутствовавшим на утренней службе - это ежегодная церемония, которая проводится с 1662 года.

СМИ: Меган Маркл вынудила личного пилота уволиться

Букет в руках королевы и ее свиты - также дань давней королевской традиции. Он состоит из нарциссов, первоцветов, роз, фиолетовой статицы, фрезий, плюща, хебе, розмарина и тимьяна.

"Первоначальное такой букет использовался для маскировки запахов, когда Монарх омывал ноги получателям монет, как Иисус, омывал ноги ученикам", - объяснил традицию королевский твиттер.

Упс: принц Чарльз случайно выдал крайний срок родов Меган Маркл

Интересно, что в воскресенье, день, когда в Великобритании будут отмечать Пасху, королеве Елизавете исполнится 93 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Королева Елизавета, Принцесса Евгения, Queen Elizabeth, Западный Чистый четверг, Собор Святого Георгия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 Как будут работать банки на праздники: график
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МВД: 19 апреля начнется частичный &quot;режим тишины&quot;
МВД: 19 апреля начнется частичный "режим тишины"
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь