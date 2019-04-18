Западный Чистый четверг: Королева Елизавета посетила церковную службу с внучкой

Новости шоу бизнеса: Королева Елизавета второй год подряд посещает праздничную службу в Виндзоре.

В этом году королева вышла в свет в костюме ярко-желтого цвета Stewart Pravin и шляпе Rachel Trevor-Morgan, жемчужных серьгах и австралийской брошью-веточкой.

В руках у королевы традиционный букет, цель которого забивать запахи

Королеву сопровождала принцесса Евгения, которая в октябре прошлого года венчалась в Соборе Святого Георгия.

В честь Чистого четверга королева раздавала монеты пожилым людям, присутствовавшим на утренней службе - это ежегодная церемония, которая проводится с 1662 года.

Букет в руках королевы и ее свиты - также дань давней королевской традиции. Он состоит из нарциссов, первоцветов, роз, фиолетовой статицы, фрезий, плюща, хебе, розмарина и тимьяна.

"Первоначальное такой букет использовался для маскировки запахов, когда Монарх омывал ноги получателям монет, как Иисус, омывал ноги ученикам", - объяснил традицию королевский твиттер.

Интересно, что в воскресенье, день, когда в Великобритании будут отмечать Пасху, королеве Елизавете исполнится 93 года.