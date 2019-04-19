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На Бибера подали в суд за инцидент двухлетней давности

На Бибера подали в суд за инцидент двухлетней давности
14:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Через два года после происшествия репортер захотел справделивости и подал на 25-летнего Джастина Бибера в суд.

Американский фотограф попал под колеса поп-звезды около двух лет назад. Однако на месте ДТП не предъявлял никаких обвинений и мужчины без жалоб разъехались по делам.

Как сообщает издание Celebre Tainment, фотограф, попавший в ДТП с Джастином Бибером в 2017 году, требует расплаты. Поэтому по возвращении певца и его невесты Хейли Болдуин с фестиваля Coachella он должен будет появиться в суде.

ДТП с участием Джастина Бибера случилось в 2017 году. Тогда певец возвращался с церковной службы. Садясь в авто, которое окружило много фотографов и репортеров, он не подождал, пока толпа разойдется, а сразу нажал на газ. В результате под его колеса попал один из присутствующих папарацци.

Джастин Бибер опубликовал откровенное фото Хейли Болдуин

25-летний Джастин Бибер не пытался скрыться с места происшествия, а наоборот дождался скорой помощи и приезда полиции. Однако у пострадавшего не было претензий к водителю и он не выдвинул никаких обвинений. А через два года после происшествия фотограф вспомнил и решил восстановить справедливость.

Мужчина утверждает, что после аварии он переживает затяжной моральный стресс, что отражается на его физическом здоровье и работоспособности. Адвокат пострадавшего заявил, что он подал повторный иск из-за того, что страховая компания Джастина Бибера выплатила ему слишком малую компенсацию.

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Суд, Джастин Бибер, Знаменитости, Иск в суд.
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