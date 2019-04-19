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Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула

Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула
20:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кажется, герцоги Сассекские уже ничем не могли удивить фанатов после периодических нарушений королевских правил. Однако, это ошибочное мнение.

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Иностранные СМИ взбудоражили новостью о том, что принц Гарри и Меган Маркл намерены отказаться от королевского титула для своего ребенка.

Королевская чета, которая вскоре впервые станет родителями, готовы отказаться от своих титулов и почестей ради будущего первенца. Об этом сообщает издание Town and Country. В источнике отмечается, что рожденный ребенок не будет принцем или принцессой и к нему не будут обращаться "Его Величество".

Перед рождением первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II издала указ, в котором указывалось, что их будущий сын получит титул принца. А в декабре 2012 года Ее Величеству пришлось выпустить новый указ, в котором она отметила, что такие звания получат все дети герцогов Кембриджских, поскольку герцог Кембриджский является первым наследником престола после своего отца Чарльза.

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Именно такую грамоту Елизавете II нужно было выдать за несколько месяцев до рождения первенца принца Гарри, чтобы он получил титул принца или принцессы. Однако королева этого не сделала. К тому же репортеры монаршей семьи также добавили, что сами герцоги Сассекские намерены отказаться от своих титулов, поскольку они не являются прямыми наследниками на престол и их звания не имеют смысла. Тем более, такое решение позволит им воспитывать своего ребенка так, как они будут хотеть, в нормальной атмосфере, без королевских ограничений.

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Все по теме:

Беременность, Принц Гарри, Королевская семья, Титул, Меган Маркл, Королевский титул, Герцогиня Сессекская.
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