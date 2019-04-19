Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула

Новости шоу бизнеса: Кажется, герцоги Сассекские уже ничем не могли удивить фанатов после периодических нарушений королевских правил. Однако, это ошибочное мнение.

Иностранные СМИ взбудоражили новостью о том, что принц Гарри и Меган Маркл намерены отказаться от королевского титула для своего ребенка.

Королевская чета, которая вскоре впервые станет родителями, готовы отказаться от своих титулов и почестей ради будущего первенца. Об этом сообщает издание Town and Country. В источнике отмечается, что рожденный ребенок не будет принцем или принцессой и к нему не будут обращаться "Его Величество".

Перед рождением первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II издала указ, в котором указывалось, что их будущий сын получит титул принца. А в декабре 2012 года Ее Величеству пришлось выпустить новый указ, в котором она отметила, что такие звания получат все дети герцогов Кембриджских, поскольку герцог Кембриджский является первым наследником престола после своего отца Чарльза.

Именно такую грамоту Елизавете II нужно было выдать за несколько месяцев до рождения первенца принца Гарри, чтобы он получил титул принца или принцессы. Однако королева этого не сделала. К тому же репортеры монаршей семьи также добавили, что сами герцоги Сассекские намерены отказаться от своих титулов, поскольку они не являются прямыми наследниками на престол и их звания не имеют смысла. Тем более, такое решение позволит им воспитывать своего ребенка так, как они будут хотеть, в нормальной атмосфере, без королевских ограничений.