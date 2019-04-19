Скачать
Пятница, 19.04.2019
Стадион, так стадион: главные цитаты Порошенко и Зеленский на дебатах
Стадион, так стадион: главные цитаты Порошенко и Зеленского
День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
Уайлдер пообещал провести бой с Джошуа
Уайлдер пообещал провести бой с Джошуа
"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии
"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии

Эффектная дама: Екатерина Бужинская вышла в свет в наряде собственного дизайна

Эффектная дама: Екатерина Бужинская вышла в свет в наряде собственного дизайна
21:55 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Екатерина Бужинская не изменяет своим предпочтениям и снова демонстрирует самый яркий образ на красной дорожке.

Вчера во Дворце "Украина" состоялась ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица". Знаменитости, прежде чем попасть в зал, дефилировали по красной дорожке в самых лучших своих нарядах.

Кто-то отдал предпочтение модному бренду, некоторые остановили свой выбор на образах в черных тонах, но были и те, кто сделал ставку на цвет и собственный дизайн. Когда Екатерина Бужинская в сопровождении мужа появилась на красной дорожке, стало ясно, что сегодня ее образ будет самым ярким на церемонии.

Певица появилась в ярко салатовом костюме, фасон которого, по ее словам, она придумала сама. Платье с глубоким декольте и с высоким разрезом, украшенное черным декором на талии, было дополнено узкими укороченными брючками. Завершили образ салатово-черные босоножки с принтом питона, клатч в тон обуви и ассиметричная укладка, которая позволяла рассмотреть стильное украшение знаменитости.

Алина Гросу стала женой: эксклюзивные фото

Украшению стоит уделить особое внимание: яркая сережка-каффа также была выполнена по авторскому дизайну Бужинской, а воплотила в жизнь ее фантазии Анна Ласка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Образ, Певица, Украинская певица, Катя Бужинская, Екатерина Бужинская, Золотая жар-птица 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском: все подробности
02 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
03 Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
04 Дебаты Порошенко vs Зеленский: что происходит на Олимпийском (фото, видео)
05 Оформить пенсию в один клик: Пенсионный фонд запускает новый сервис
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
20 апреля в Украине наступит &quot;день тишины&quot;
20 апреля в Украине наступит "день тишины"
В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
Погода на выходные: украинцам обещают заморозки
Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула
Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь