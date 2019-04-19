Эффектная дама: Екатерина Бужинская вышла в свет в наряде собственного дизайна

Новости шоу бизнеса: Екатерина Бужинская не изменяет своим предпочтениям и снова демонстрирует самый яркий образ на красной дорожке.

Вчера во Дворце "Украина" состоялась ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица". Знаменитости, прежде чем попасть в зал, дефилировали по красной дорожке в самых лучших своих нарядах.

Кто-то отдал предпочтение модному бренду, некоторые остановили свой выбор на образах в черных тонах, но были и те, кто сделал ставку на цвет и собственный дизайн. Когда Екатерина Бужинская в сопровождении мужа появилась на красной дорожке, стало ясно, что сегодня ее образ будет самым ярким на церемонии.

Певица появилась в ярко салатовом костюме, фасон которого, по ее словам, она придумала сама. Платье с глубоким декольте и с высоким разрезом, украшенное черным декором на талии, было дополнено узкими укороченными брючками. Завершили образ салатово-черные босоножки с принтом питона, клатч в тон обуви и ассиметричная укладка, которая позволяла рассмотреть стильное украшение знаменитости.

Украшению стоит уделить особое внимание: яркая сережка-каффа также была выполнена по авторскому дизайну Бужинской, а воплотила в жизнь ее фантазии Анна Ласка.