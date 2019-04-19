"Какой красавец": Дан Балан примерил модный образ

Новости шоу бизнеса: Тренер "Голосу країни-9" Дан Балан поделился новым фото в стильном наряде.

Всемирно известный молдавский певец, а ныне секс-символ украинского шоу-бизнеса и тренер вокального шоу "Голос країни-9" Дан Балан поделился новым фото. Артист примерил стильный наряд, который делает его еще более привлекательным в глазах женщин.

Балан выбрал для съемки белую футболку, полосатый пиджак и черные штаны. Образ он дополнил брошью в виде головы гепарда и подвеской в виде жетона на шею. В качестве головного убора использовал повязку.

Переглянути цей допис в Instagram #fridayphoto Допис, поширений Dan Balan (@danbalan) 19 Кві 2019 р. о 7:53 PDT

Подписчицы Дана Балана в Instagram пришли в восторг от снимка. Многие пожелали видеть его в этом образе в суперфинале "Голосу країни-9", который пройдет уже в это воскресенье, 21 апреля.

"Классное фото))", "Данечка, отлично выглядишь!Победы!", "Кайфный", "Какой красавец. Ходячий секас", "Красавчик. Как обычно", "Повязки тебе однозначно иду", "Суперский "stile"!", "Сколько страсти в глазах! Как редко и прекрасно, когда возраст не гасит этот огонь. Вдохновение пусть всегда будет!", - пишут в комментариях.