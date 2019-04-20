Эффектный наряд: Злата Огневич засветила стройные ноги в мини-платье

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич прибыла не премию "Золотая Жар-птица-2019" в сексуальном мини-платье.

Эффектный наряд позволил знаменитости продемонстрировать все плюсы своей фигуры – стройные ноги, тонкую талию и пышное декольте.

Популярная украинская певица Злата Огневич чуть ли не в каждом интервью делится своими увлечениями и рассказывает о видах спорта, которыми занимается. Да, на церемонии награждения музыкальной премии "Золотая Жар-птица-2019" у нее была возможность похвастаться результатом плодотворных занятий, а именно – стройными ножками и отличной спортивной формой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #золотажарптиця #співачкароку Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 19 Апр 2019 в 2:57 PDT

Блестящее мини-платье удачно подошло для премии под красноречивым названием "Золотая Жар-птица". Да, позируя перед камерой в коротком платье украинская звезда выставила одну ножку вперед, демонстрируя упругие мышцы. Стоит отметить, что на церемонии награждения Злата Огневич стала настоящим триумфатором. Она получила сразу две статуэтки в номинациях "Певица года" и "Дэнс хит".