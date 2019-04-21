"Не могла дышать": Тина Кароль рассказала о своей новой фотосессии

Новости шоу бизнеса: Украинская знаменитость разместила новый весенний снимок, который не оставил поклонников равнодушными.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль побывала на музыкальной премии "Золотая Жар-птица". Кароль примерила корсет и черную длинную юбку со шлейфом от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Для совместного выступления с группой Бумбокс Тина предпочла золотое драпированное платье из эластичной парчи и вырезом в форме сердца от Dolce & Gabbana за 1785 евро (54 тысячи гривень). Поклонники Тины Кароль остались в восторге от нового образа артистки.

В кадре, который набрал около 30 тысяч отметок "мне нравится" все за день, Кароль позировала в узком топе-корсете желто-горячего цвета и просторных бледно-бирюзовых брюк. Дополнила свой образ популярная исполнительница прозрачным туфлями на невысоком каблуке.

"Сказать, что я перестала дышать, - это не сказать ничего! Какие у тебя золотистые красивые волосы, и локоны так красиво упали на плечи. И напишу еще раз про твой выразительный взгляд. Прямо молода вовчиця, ха-ха-ха", "Я все еще в восторге от сочетания красной помады и желтого корсета. Готова смотреть на тебя вечно", "Ну вот как ты такая красивая? Каждый раз этим вопросом задаюсь. Очаровательная совершенно" - восхищаются поклонники в комментариях.