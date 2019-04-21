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Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости

Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости
20:35 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известный американский рэпер и актер Эминем празднует очередную веху в своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Этой новостью исполнитель поделился в своем аккаунте в Instagram.

В подписи Эминем ссылается на свой трек Not Afraid, в котором он описал собственный путь к выздоровлению. Зависимость от алкоголя и снотворных препаратов валиума и викодина рэпер заменил бегом.

"11 лет – до сих пор не боюсь", – подписал 46-летний рэпер фотографию своей ладони с фишкой трезвости общества анонимных алкоголиков.

 
 
 
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11 years - still not afraid.

Публикация от Marshall Mathers (@eminem)

Наконец-то он улыбается: парень отфотошопил фотографии Эминема

Четыре года назад звезда фильма "8 миля" признался в интервью, что в 2007 году чуть не умер от передозировки. В 2008 году музыкант решил пройти лечение в реабилитационном центре, начал программу из 12 шагов – и с тех пор он остается трезвым.

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Instagram, Рэпер, Эминем, Актер.
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