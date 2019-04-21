Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости

Новости шоу бизнеса: Известный американский рэпер и актер Эминем празднует очередную веху в своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Этой новостью исполнитель поделился в своем аккаунте в Instagram.

В подписи Эминем ссылается на свой трек Not Afraid, в котором он описал собственный путь к выздоровлению. Зависимость от алкоголя и снотворных препаратов валиума и викодина рэпер заменил бегом.

"11 лет – до сих пор не боюсь", – подписал 46-летний рэпер фотографию своей ладони с фишкой трезвости общества анонимных алкоголиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 years - still not afraid. Публикация от Marshall Mathers (@eminem) 20 Апр 2019 в 8:48 PDT

Четыре года назад звезда фильма "8 миля" признался в интервью, что в 2007 году чуть не умер от передозировки. В 2008 году музыкант решил пройти лечение в реабилитационном центре, начал программу из 12 шагов – и с тех пор он остается трезвым.