"Жуть какая-то…": Светлана Лобода эпатировала публику устрашающим нарядом

Новости шоу бизнеса: На днях украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, презентовала свой новый сингл под названием "Пуля-дура".

Премьера песни состоялась на центральном российском канале в программе "Вечерний Ургант".

А сегодня, 21 апреля, Лобода опубликовала устрашающие кадры из будущего клипа. Артистка и ее балет примерили на себя костюмы мертвецов. Они надели обтягивающие костюмы, на которые изображены скелеты.

Готичный образ имиджмейкеры дополнили жутким гримом.

И хоть сама песня поклонникам певицы понравилась, ее образ они раскритиковали. Многие посчитали неуместным публиковать такие фото в православный праздник — Вербное воскресенье. Некоторые даже назвали Лободу сатанисткой.

"Сатанисты", "Готишно..", "Просто ужасно", "Песня норм, но образ бред, это мое мнение, никому его не навязываю…", "Ужастики отдыхают", "Жуть какая-то…", "Страшно", "Шизофрения на виду", — пишут в комментариях.