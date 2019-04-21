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"Жуть какая-то…": Светлана Лобода эпатировала публику устрашающим нарядом

"Жуть какая-то…": Светлана Лобода эпатировала публику устрашающим нарядом
21:52 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: На днях украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, презентовала свой новый сингл под названием "Пуля-дура".

Премьера песни состоялась на центральном российском канале в программе "Вечерний Ургант".

А сегодня, 21 апреля, Лобода опубликовала устрашающие кадры из будущего клипа. Артистка и ее балет примерили на себя костюмы мертвецов. Они надели обтягивающие костюмы, на которые изображены скелеты.

Готичный образ имиджмейкеры дополнили жутким гримом.

 
 
 
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#ПУЛЯДУРА А ты скачал наш новый трек ?! ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

 Лобода удивила сеть необычным нарядом

И хоть сама песня поклонникам певицы понравилась, ее образ они раскритиковали. Многие посчитали неуместным публиковать такие фото в православный праздник — Вербное воскресенье. Некоторые даже назвали Лободу сатанисткой.

"Сатанисты", "Готишно..", "Просто ужасно", "Песня норм, но образ бред, это мое мнение, никому его не навязываю…", "Ужастики отдыхают", "Жуть какая-то…", "Страшно", "Шизофрения на виду", — пишут в комментариях.

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Клип, Образ, Певица, Светлана Лобода, Пуля-дура.
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