Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский установил исторический рекорд
Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский установил исторический рекорд
Порошенко: Я не ухожу из политики, я буду бороться за Украину
Порошенко: Я не ухожу из политики, я буду бороться за Украину
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
"С днем рождения, Ваше Величество": как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл
Как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл

"С днем рождения, Ваше Величество": как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл

"С днем рождения, Ваше Величество": как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл
22:38 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцоги Сассекские имеют несколько напряженные отношения с королевой Елизаветой II, – утверждают инсайдеры западных СМИ.

Поэтому при любой возможности принц Гарри и Меган Маркл пытаются наладить отношения с ней.

В воскресенье, 21 апреля, королева Елизавета II отмечает свое 93-летие. Ее Величество не празднует дату публично, а проводит этот день наедине со своими родственниками. А вот шумный праздник британцы с нетерпением ожидают в начале июня: именно тогда монарх организует торжественный парад с участием десятков офицеров и грандиозный концерт.

Королевские родственники Елизаветы II уже успели ее поздравить с днем рождения во время пасхального богослужения. А вот Меган Маркл, которая пропустила богослужение из-за последних дней беременности, решила опубликовать на Instagram-странице щемящее сообщение. От своего имени и принца Гарри было опубликовано приветствие, к которому были прикреплены архивные фото Елизаветы II.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy Birthday Your Majesty, Ma’am, Granny. Wishing you the most wonderful day! Harry & Meghan Photo credits: Glenn Harvey (CP), Adrian Dennis (Getty), Chris Jackson (Getty)

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

 Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II

"С днем рождения, Ваше Величество, мадам, бабушка. Желаем прекрасного дня! Гарри и Меган", – нежно написали герцоги Сассекские.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Герцоги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника
05 Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах
Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах
Зеленский планирует перенести Администрации президента в другое место
Зеленский планирует перенести АП в другое место
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)
Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале &quot;Голосу Країни-9&quot;
Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале "Голосу Країни-9"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь