"С днем рождения, Ваше Величество": как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Герцоги Сассекские имеют несколько напряженные отношения с королевой Елизаветой II, – утверждают инсайдеры западных СМИ.

Поэтому при любой возможности принц Гарри и Меган Маркл пытаются наладить отношения с ней.

В воскресенье, 21 апреля, королева Елизавета II отмечает свое 93-летие. Ее Величество не празднует дату публично, а проводит этот день наедине со своими родственниками. А вот шумный праздник британцы с нетерпением ожидают в начале июня: именно тогда монарх организует торжественный парад с участием десятков офицеров и грандиозный концерт.

Королевские родственники Елизаветы II уже успели ее поздравить с днем рождения во время пасхального богослужения. А вот Меган Маркл, которая пропустила богослужение из-за последних дней беременности, решила опубликовать на Instagram-странице щемящее сообщение. От своего имени и принца Гарри было опубликовано приветствие, к которому были прикреплены архивные фото Елизаветы II.

"С днем рождения, Ваше Величество, мадам, бабушка. Желаем прекрасного дня! Гарри и Меган", – нежно написали герцоги Сассекские.