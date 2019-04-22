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СМИ: Королевская семья опасается за жизнь Меган Маркл

СМИ: Королевская семья опасается за жизнь Меган Маркл
12:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Королевская семья, видя всё возрастающую популярность герцогини, опасается, что она "превзойдет" принцессу Диану.

На этих выходных британские таблоиды сообщили новость: принц Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет переехать в Африку после рождения их первенца. Эти разговоры возникли не на пустом месте, о чем сообщило издание The Sunday Times.

The Sunday Times — одно из авторитетных изданий в Великобритании. Недавно анонимные источники поделились с ним информацией касательно герцогов Сассекских. если их сообщения верны, дворец обдумывал планы о том, куда отправить принца Гарри и Меган Маркл на следующие несколько лет. "Были выдвинуты различные идеи о том, где они могли бы работать за границей. Варианты с Австралией и Канадой были отброшены, и тогда выбор пал на Африку, которая занимает в сердце супругов особое место", — рассказал инсайдер. 

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Однако самое интересное заключается в возможных причинах решения королевской семьи отправить герцогов подальше от страны. По слухам, дворец опасается, что после рождения ребенка популярность Меган Маркл превзойдет популярность принцессы Дианы, которая в свое время доставляла королевской семье немало проблем.

Более того, анонимный источник The Sunday Times утверждает также, что дворец намерен отправить герцогов Сассекских подальше не только от средств массовой информации, но и от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который готовится стать королем: "Это немного грустно: жены не ладят, а братья поссорились".

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Принцесса Диана, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри и Меган Маркл.
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