Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец

Новости шоу бизнеса: Шоувумен Елена Кравец опубликовала поздравление в своем Instagram.

Украинская шоувумен и комедиантка Елена Кравец вместе с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским вот уже 15 лет работает в Студии Квартал 95. С момента начала производства продуктов компании в 2003 коллеги работают над юмористической программы, а также над фильмами, сериалами и телешоу большой дружной командой. Елена зачастую выходила на сцену в образе женщин-политиков, а Владимир получал роли глав государств и других персонажей из украинской и зарубежной политики.

После вчерашнего триумфа Владимира Зеленского на выборах Президента Украины Сеть взорвалась реакциями на это событие. Так, многие звезды украинского шоу бизнеса поздравили шоумена и в их числе оказалась и коллега артиста по "Кварталу" Елена Кравец. Она опубликовала в своем Іnstagram скриншот из своей телефонной книги, на котором показан контакт Владимира Зеленского.

"Я поздравляю тебя, мой друг!! Ура!!! В добрый путь и с Богом! И можно я не буду тебя переименовывать в телефоне?", — написала Елена.

Подписчики шоувумен принялись вторить публикации: "Лена! Передайте "Вовке" чтобы не стал другим", "Повезло вам с другом. Теперь главное, чтобы он весь 95 квартал не потащил с собой в политику, а-то кто нас будет смешить?", "Олена Кравець походу одна з небагатьох в Україні, в чиєму телефоні президент підписаний просто "Вовка", "Вот как бывает, просто человек и уже президент. Поздравляем!", "Владимир Поздравляю! Мы в Тебя верим!!!".