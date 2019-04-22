Раньше я никогда так не звучала: Каменских вышла на уровень Леди Гаги и Агилеры

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских опубликовала свой влог из Лос-Анджелеса, где рассказала, чему занималась там с Потапом.

Украинская певица постоянно в центре внимания. Артистка много работает и ведет активную жизнь в социальных сетях. В своем Instagram Настя делится фотографиями из обыденности и публикует новости о своей музыкальной карьере. Также поклонники заметили, что певица регулярно оставляет комментарии под публикациями у Потапа, а тот в свою очередь часто пишет что-то под фото у Каменских. Вообщем, фаны подозревают роман, а сами артисты не признаются, есть ли между ними что-то.

Сегодня, 22 апреля, Настя Каменских опубликовала в своем YouTube новое видео. Это влог из Лос-Анджелеса, где они с Потапом трудились этой зимой над новыми композициями для артистки, а также промотировали ее на местном телевидении. В видео из города шоу бизнеса и киношной столицы Америки Настя рассказала, как они записывали ее новую песню. Так, в студии, где происходит аудиопродакшн композиции Каменских до нее записывали свои песни Леди Гага, Кристина Агилера, Канье Уэст, System of a down и многие другие популярные исполнители.

Также Настя рассказала, что работа на студии была для нее утомительной, но очень продуктивной и интересной. Так, певица сказала, что "расширила свои рамки" и что раньше она никогда так не звучала.