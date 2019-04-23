Берди Мэй Джонсон: трогательные фото новорожденной дочки Джессики Симпсон

21 апреля она решила впервые показать миру своего малыша – дочь Берди Мэй Джонсон.
38-летняя артистка и 39-летний игрок в американский футбол Эрик Джонсон сделали неожиданный сюрприз для своих фанатов. На странице в Instagram Джессики Симпсон появились несколько фотографий с одномесячной дочкой, а также с мужем и двумя другими детьми.
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"С праздником Пасхи от семьи Джонсонов! Всех пятерых!" – подписала новые фотографии американская звезда.
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Вся семья Джессики была одета в похожие образы: женская половина выбрала платья с цветочными принтами, в то время как мужская – синие костюмы. Все снимки были сделаны между очаровательными цветочными декорациями и гирляндами.