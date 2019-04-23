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Берди Мэй Джонсон: трогательные фото новорожденной дочки Джессики Симпсон

Берди Мэй Джонсон: трогательные фото новорожденной дочки Джессики Симпсон
01:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская певица и актриса Джессика Симпсон месяц назад в третий раз стала мамой.

21 апреля она решила впервые показать миру своего малыша – дочь Берди Мэй Джонсон.

38-летняя артистка и 39-летний игрок в американский футбол Эрик Джонсон сделали неожиданный сюрприз для своих фанатов. На странице в Instagram Джессики Симпсон появились несколько фотографий с одномесячной дочкой, а также с мужем и двумя другими детьми.

 
 
 
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Happy Easter from the Johnson Family, Party of 5!

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)

"С праздником Пасхи от семьи Джонсонов! Всех пятерых!" – подписала новые фотографии американская звезда.

 
 
 
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Birdie Mae Johnson

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)

"Теперь нас пятеро": Джессика Симпсон стала мамой в третий раз 

Вся семья Джессики была одета в похожие образы: женская половина выбрала платья с цветочными принтами, в то время как мужская – синие костюмы. Все снимки были сделаны между очаровательными цветочными декорациями и гирляндами.

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Актриса, Звезда, Симпсон, Певица, Знаменитость, Берди Мэй Джонсон.
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