Берди Мэй Джонсон: трогательные фото новорожденной дочки Джессики Симпсон

Новости шоу бизнеса: Американская певица и актриса Джессика Симпсон месяц назад в третий раз стала мамой.

21 апреля она решила впервые показать миру своего малыша – дочь Берди Мэй Джонсон.

38-летняя артистка и 39-летний игрок в американский футбол Эрик Джонсон сделали неожиданный сюрприз для своих фанатов. На странице в Instagram Джессики Симпсон появились несколько фотографий с одномесячной дочкой, а также с мужем и двумя другими детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Easter from the Johnson Family, Party of 5! Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson) 21 Апр 2019 в 11:57 PDT

"С праздником Пасхи от семьи Джонсонов! Всех пятерых!" – подписала новые фотографии американская звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Birdie Mae Johnson Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson) 21 Апр 2019 в 12:09 PDT

Вся семья Джессики была одета в похожие образы: женская половина выбрала платья с цветочными принтами, в то время как мужская – синие костюмы. Все снимки были сделаны между очаровательными цветочными декорациями и гирляндами.