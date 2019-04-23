Надя Дорофеева показала фото из Амстердама

Новости шоу бизнеса: Вчера, 22 апреля, Надя в своем Instagram опубликовала несколько новых снимков.

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась с Владимиром Дантесом в Нидерланды.

Украинская певица Надя Дорофеева — одна из самых популярных звезд отечественного шоу бизнеса. Она не только выступает в составе группы Время и Стекло, но еще является создателем бутика дизайнерских вещей из Кореи, а также снимает свой видеоблог. 21 апреля певица отпраздновала свой 29-й день рождения. Вместе с мужем Владимиром Дантесом и парочкой близких друзей она отправилась в столицу Голландии Амстердам, подальше от весенней и политической шумихи. В этом году день рождения артистки совпал с католической Пасхой, так что, по всей видимости, отмечали праздник Нади в Нидерландах всей страной.

На них она с друзьями и мужем запечатлены в окрестностях Амстердама на тюльпанном поле. Сейчас, в апреле, вся Голландия буквально цветет и пахнет, ведь начался сезон, когда тюльпаны распускаются и радуют жителей страны и в особенности туристов своими яркими раскрывшимися цветками. Поклонники певицы отметили, что фотографии выглядят просто "незаконно красивыми".

"Вчера был такой красивый день. Знаете, вот бывает, когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться… Вот вчера было именно так. Рядом были друзья, красота и огромное количество приятных поздравлений", — написала Надя под снимками.

Поклонники принялись нахваливать новые фото звезды: "Очень очень мило!", "Ахх, какие красивые фотки", "А так красиво это законно?", "Супер счастливы за вас!", "Надя!!! Мы ждем влог! ВЫ ЛУЧШИЕ".