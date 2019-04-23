Катерина Бужинская показала свое архивное фото

Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала архивные фото со свадьбы в годовщину.
"А у нас сегодня деревянная свадьба. 5 лет!!!" – написала Бужинская с хэштегами "любовь" и "два сердца".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А в нас сьогодні дерев‘яне весілля))5 років!!!!#деревяннаясвадьба #любовь #семья #двасердца #бужинская #бужинська #love #wedding
"От всей души примите поздравления!!! Берегите свое счастье и любовь, пронесите через всю жизнь!!!", "Вы похожи на зефирку и шоколад, такая беленькая симпатюля и темненький джентльмен. Пусть и жизнь вдвоем такой всегда будет, сладкой и красивой, как зефир в шоколаде!!!", "Вы настоящая аристократка и невероятная красавица" – комментируют фаны.
Примечательно, что Катерина Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в 2014 году. В декабре 2016 года певица родила двойню: мальчика и девочку. Кроме того, супруги воспитывают дочь Екатерины от первого брака Лену.