Катерина Бужинская показала свое архивное фото

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram Катерина Бужинская рассказала, что вместе с мужем Димитаром Стойчевым отмечает деревянную свадьбу.

Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала архивные фото со свадьбы в годовщину.

"А у нас сегодня деревянная свадьба. 5 лет!!!" – написала Бужинская с хэштегами "любовь" и "два сердца".

"От всей души примите поздравления!!! Берегите свое счастье и любовь, пронесите через всю жизнь!!!", "Вы похожи на зефирку и шоколад, такая беленькая симпатюля и темненький джентльмен. Пусть и жизнь вдвоем такой всегда будет, сладкой и красивой, как зефир в шоколаде!!!", "Вы настоящая аристократка и невероятная красавица" – комментируют фаны.

Примечательно, что Катерина Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в 2014 году. В декабре 2016 года певица родила двойню: мальчика и девочку. Кроме того, супруги воспитывают дочь Екатерины от первого брака Лену.