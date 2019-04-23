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Катерина Бужинская показала свое архивное фото

Катерина Бужинская показала свое архивное фото
15:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram Катерина Бужинская рассказала, что вместе с мужем Димитаром Стойчевым отмечает деревянную свадьбу.

Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала архивные фото со свадьбы в годовщину.

"А у нас сегодня деревянная свадьба. 5 лет!!!" – написала Бужинская с хэштегами "любовь" и "два сердца". 

"От всей души примите поздравления!!! Берегите свое счастье и любовь, пронесите через всю жизнь!!!", "Вы похожи на зефирку и шоколад, такая беленькая симпатюля и темненький джентльмен. Пусть и жизнь вдвоем такой всегда будет, сладкой и красивой, как зефир в шоколаде!!!", "Вы настоящая аристократка и невероятная красавица" – комментируют фаны. 

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Примечательно, что Катерина Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева в 2014 году. В декабре 2016 года певица родила двойню: мальчика и девочку. Кроме того, супруги воспитывают дочь Екатерины от первого брака Лену.

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Свадьба, Знаменитости, Катя Бужинская, Свадебные фото, Архивное фото.
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