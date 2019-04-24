Николь Кидман: смелая фотосессия и откровения о родных и приемных детях

Новости шоу бизнеса: 51-летняя Николь Кидман украсила собой обложку нового выпуска издания Vanity Fair.

Звезда приняла участие в смелой фотосессии, представ перед читателями в сексуальных образах и короткой стрижкой. Впервые за долгое время актриса рассказала об их с Томом Крузом приемных детях, поговорила о родных, а также объяснила, почему порой ведет себя так странно.

"Я снималась в странных фильмах и совершала странные поступки, о которых я не жалею, потому что мне нравится перфоманс, но не нравится делать то, чего все ожидают. Не думаю, что я мыслю общепринятыми терминами. Кит всегда говорил, что я вне мейнстрима", — рассказала Николь.

У звезды собственный взгляд и на воспитание двух ее дочерей — 10-летней Сандэй и 8-летней Фейт. "У них нет телефонов, и я запрещаю им иметь аккаунты в Instagram. Я стараюсь обозначать какие-то границы. Фейт играет на скрипке, а Сандэй играет на пианино и уже интересуется моей работой. Может, это просто этап, но я не могу вовлечь детей, это я уже поняла. Можно лишь подтолкнуть их в нужном направлении, но мотивация — вещь действительно сложная. Никто не мотивировал меня стать актрисой, напротив, меня пытались удержать от этого шага", — рассудила она.

Что уже давно находится вне ее власти и влияния, так это их с Томом Крузом приемные дети. После развода родителей Белла и Коннер предпочли остаться с отцом, и Николь с уважением приняла их решение. Актриса рассказала, что сын живет в Майами и занимается музыкой, а дочь запустила линию футболок: "Белла живет недалеко от Лондона. Там она действительно чувствует себя англичанкой. Мы жили в Англии во время съемок фильмов "С широко закрытыми глазами", "Миссия невыполнима" и "Портрет леди". Когда они были маленькими, у них у обоих был английский акцент". И хотя Кидман уже много лет не общается с приемными детьми, по ее словам, если они захотят, она примет их в любой момент.