Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People

Она успешно совмещает съемки в кино с материнством и бизнесом и не забывает ухаживать за собой. Пережив нелегкий развод с Беном Аффлеком, звезда не только встретила новую любовь, но и украсила обложку журнала People, признавшего ее самой красивой женщиной планеты в этом году.
Всего несколько дней назад Дженнифер Гарнер отпраздновала 47-й день рождения, с чем ее тепло поздравили родные, друзья и звездные коллеги. Свой подарок актрисе преподнес и журнал People, признав ее самой красивой женщиной планеты. В Instagram звезда призналась, что не может в это поверить, а в интервью изданию объяснила, что никогда не акцентировала внимания на своей внешности. "Я не была одной из красивых девушек и не считала себя привлекательной. Это не было частью моей жизни, но тогда я чувствовала себя прекрасно. Не думаю, что мои родители когда-либо называли меня красавицей, мы просто не думали об этом", — рассказала актриса.
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Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! : @thomaswhiteside
Времена изменились, и теперь Гарнер оказалась на обложке популярного журнала. Она блистает на красных ковровых дорожках, но дома, по признанию Дженнифер, ее трое детей — 13-летняя Вайолет, 10-летняя Серафина и 7-летний Сэмюэль — хотят видеть ее в привычном виде. "Возвращаясь домой после профессиональной фотосессии, я чувствую себя лучшей версией себя самой, но затем мои дети смотрят на меня и говорят: "Ты бы не могла вымыть лицо, завязать волосы в хвост и надеть обратно очки?" Я воспринимаю это как комплимент, потому что они хотят, чтобы я выглядела как их мама", — рассказала звезда.