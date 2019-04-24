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Среда, 24.04.2019
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Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People

Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People

Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
19:40 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В свои 47 лет Дженнифер Гарнер находится в прекрасной форме.

Она успешно совмещает съемки в кино с материнством и бизнесом и не забывает ухаживать за собой. Пережив нелегкий развод с Беном Аффлеком, звезда не только встретила новую любовь, но и украсила обложку журнала People, признавшего ее самой красивой женщиной планеты в этом году.

Всего несколько дней назад Дженнифер Гарнер отпраздновала 47-й день рождения, с чем ее тепло поздравили родные, друзья и звездные коллеги. Свой подарок актрисе преподнес и журнал People, признав ее самой красивой женщиной планеты. В Instagram звезда призналась, что не может в это поверить, а в интервью изданию объяснила, что никогда не акцентировала внимания на своей внешности. "Я не была одной из красивых девушек и не считала себя привлекательной. Это не было частью моей жизни, но тогда я чувствовала себя прекрасно. Не думаю, что мои родители когда-либо называли меня красавицей, мы просто не думали об этом", — рассказала актриса.

Дженнифер Гарнер получила свою звезду на "Аллее славы"  

Времена изменились, и теперь Гарнер оказалась на обложке популярного журнала. Она блистает на красных ковровых дорожках, но дома, по признанию Дженнифер, ее трое детей — 13-летняя Вайолет, 10-летняя Серафина и 7-летний Сэмюэль — хотят видеть ее в привычном виде. "Возвращаясь домой после профессиональной фотосессии, я чувствую себя лучшей версией себя самой, но затем мои дети смотрят на меня и говорят: "Ты бы не могла вымыть лицо, завязать волосы в хвост и надеть обратно очки?" Я воспринимаю это как комплимент, потому что они хотят, чтобы я выглядела как их мама", — рассказала звезда.

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Журнал, Дженнифер Гарнер, People, Глянец.
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