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СМИ: Звезда "Гарри Поттера" тайно женился

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СМИ: Звезда "Гарри Поттера" тайно женился
20:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, женился.

Именно такой новостью на днях взорвались британские таблоиды.

Как сообщает The Sun, избранницей 30-летнего Руперта Гринта стала актриса Джорджия Грум. Слухи о тайной свадьбе распространились после того, как пара вышла на прогулку в Северном Лондоне.

Во время их визита в одно из кафе папарацци сумели сделать несколько фото. На снимках видно, что Джорджия Грум носит на безымянном пальце золотое кольцо. Это хорошо видно на фото, где британская актриса курит.

При этом сам Руперт Гринт засветился с подобным кольцом. Однако он надел украшение не на безымянный, а на средний палец.

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Представители Руперта Гринта опровергли информацию о тайной свадьбе. Однако в СМИ вспомнили, что с 2011 года, когда актер начал отношения с Джорджией Грум, он отказывался комментировать свой роман. А в одном из немногочисленных интервью заявил, что хочет в ближайшее время покончить с холостяцкой жизнью и создать полноценную семью. Следовательно, заявление менеджеров голливудского "Рона Уизли" может быть всего лишь прикрытием его свадьбы.

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СМИ, Женитьба, Гарри Поттер, Актер, Знаменитость, Руперт Гринт, Рон Уизли, Джорджия Грум.
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