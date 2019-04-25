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Новый наряд Леси Никитюк поразил социальные сети

Новый наряд Леси Никитюк поразил социальные сети
10:19 Сегодня Телеграф clutch.ua www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк отправилась в Барселону и публикует новые снимки в своем Instagram.

Украинская телеведущая Леся Никитюк ведет активную жизнь в социальных сетях. Знаменитость публикует на своей странице в Instagram яркие фото с путешествий, показывает кадры с фотосессиий, выставляет забавыные видео и многое другое. Также пользователи благодаря микроблогу телезвезды могут узнавать новости о ее личной жизни. К примеру, в феврале Леся в своем профиле сообщила, что рассталась с бойфрендом.

На днях телезвезда отправилась в столицу Каталонии Барселону. Она уже успела поделиться новыми снимками в своем профиле. Вчера, 24 апреля, телеведущая опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена в наряде, состоящем из верхней атласной кофточки и полупрозрачных штанов из блестящего легкого материала. Поклонники спросили у артистки не забыла ли она случайно надеть штаны. В таком наряде телезвезда появилась на показе дизайнера Mila Nova.

 
 
 
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Fantastic show by @millanova & Lorenzo Rossi

Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне

Я, Даша Астафьева и Michelle Andrade готовы забрать себе все. Як вам мій образ? — написала под фото Леся. Подписчики ответили знаменитости: "Наче забула вдягти штани", "Наряд просто огонь", "Больше стразов, чем на вашей попе, только на шапке у Сердючки, так шо по звездному", "Леся перебор, вроде элегантно, и в тоже время филе наружу", "Слишком откровенно", "Смело. Вы с возрастом стали похожи на Монро".

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