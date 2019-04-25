Актриса Ольга Сумская показала себя в детстве

Новости шоу бизнеса: Народная артистка активно ведет свою страничку в Instagram и не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом.

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram архивный снимок.

Украинская актриса Ольга Сумская — настоящая любимица публики. Несмотря на весьма зрелый возраст, а Ольге в этом году исполнится уже 53 года, выглядит актриса просто волшебно, о чем ей не устают регулярно напоминать поклонники. Для многих фанов Сумская — воплощение настоящей украинской хозяюшки и пример того, к чему стоит стремиться зрелой и уважаемой женщине.

Вчера, 24 апреля, Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена еще в детстве. В подписи она рассказала, что на фотографии ей всего 14 лет и кадр был сделан ее отцом, который, по словам актрисы, делал красивые черно-белые фото.

"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14…" — написала под фото артистка.

Поклонники актрисы принялись обсуждать новый кадр в профиле Ольги: "Оля, Вы тут на Сальму Хайек похожи", "Вот на этом фото, точно младшая дочь смотрит", "Очі… вони справжні! Захоплююся Вами", "Ще манюня мала, а вже який погляд! Ви цьому віці вже знали ким станете?", "Теперь мы знаем, какой Ваш натуральный цвет", "Вы прекрасна в любом возрасте! Время вас только преображает", "Яркая внешность!Красивая девушка!".