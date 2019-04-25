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Четверг, 25.04.2019
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Главная свекровь страны: Никита Добрынин показал маму

Главная свекровь страны: Никита Добрынин показал маму
11:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Главный герой самого романтического шоу страны "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал несколько новых видео и фото в Instagram.

Каждую пятницу в эфире телеканала СТБ показывают новый эпизод самого романтического шоу страны Холостяк. В этом, девятом по счету сезоне, главным героем стал телеведущий и шоумен Никита Добрынин. С 8-го марта за его сердце борется 26 красоток и многие из них уже покинули проект из-за того, что так и не смогли построить коммуникацию с Никитой.

Сам шоумен не раз говорил, что ищет на проекте настоящую любовь и присматривается к девушкам, которые действительно что-то к нему испытывают. Каждую пятницу в эфире телеканала СТБ показывают новый эпизод самого романтического шоу страны Холостяк. В этом, девятом по счету сезоне, главным героем стал телеведущий и шоумен Никита Добрынин.

С 8-го марта за его сердце борется 26 красоток и многие из них уже покинули проект из-за того, что так и не смогли построить коммуникацию с Никитой. Сам шоумен не раз говорил, что ищет на проекте настоящую любовь и присматривается к девушкам, которые действительно что-то к нему испытывают.

 
 
 
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— #никитадобрынин #thebachelor #холостяк9

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Напомним, что в прошлом выпуске шоу Холостяк Никита Добрынин выгнал участницу, которая успела в него влюбиться. Ею стала Элизабет. Как утверждает сама девушка, она успела проникнуться к Никите настоящими чувствами, а вот он так и не смог ощутить притяжения.

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Девушки, Проект, Instagram, Шоу, Холостяк, Герой, Красотки, Главный герой, Мама Холостяка, Никита Добрынин, Холостяк и мама, Холостяк на СТБ.
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