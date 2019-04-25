Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт женился на известной актрисе

Новости шоу бизнеса: Знаменитый британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, тайно женился.

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт сыграл свадьбу со своей коллегой. Кто это таинственная незнакомка? Узнай все подробности.

Его избранницей стала 28-летняя Джорджия Грум. Девушка известна в Англии по эпизодическим ролям в сериалах и короткометражных картинах.

Стоит отметить, что слухи о свадьбе Гринта и Грум ходили уже давно. Однако подтверждение им западные журналисты нашли только сейчас, заметив парочку на улицах северного Лондона. Они гуляли, наслаждались хорошей погодой и веселились. Когда невеста Руперта Джорджия поднесла руку, чтобы прикурить сигарету, на ее пальце обнаружилось золотое обручальное кольцо.

Теперь новоиспеченные супруги подумывают о том, чтобы завести детей. 30-летний актер с радостью готов променять съемочную площадку на пеленки и распашонки.

"Я просто собираюсь плыть по течению, продолжать играть интересных персонажей в кино. Посмотрим, что из этого получится. Я бы хотел осесть и родить детей. Если бы я имел сына, назвал бы я его Роном? Это довольно хорошее имя, но, наверное, нет. Мне кажется, что фамилия Гринт не подходит к этому имени ", — прокомментировал Руперт.