В королевской семье назревает скандал из-за Меган Маркал

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад Кенсингтонский дворец поздравил королеву Елизавету II с 93-м днем рождения.

Вместо ожидаемых поздравлений многие пользователи выразили свое искреннее возмущение снимком — все потому, что на нем не было Меган Маркл. "Только я один заметил, что на фото нет Меган?" — спросил один из подписчиков. "Интересный выбор снимка. Вы словно сами напрашиваетесь на неприятности. Разве недостаточно слухов и спекуляций? Зачем подливать масло в огонь?" — возмутился другой пользователь. "Гарри стоит позади Уильяма, а Меган и вовсе нет. Одна фотография стоит тысячи слов", — сделал вывод третий.

Среди поклонников королевской семьи нашлись и те, кто попытался призвать других к благоразумию. Они объяснили, что опубликованный снимок был сделан три года назад во время юбилея королевы, а потому герцогини Сассекской просто не могло быть среди остальных членов семьи. Кроме того, как заметил один из пользователей, Гарри и Меган в своем официальном аккаунте тоже поздравили елизавету II с именинами и не опубликовали совместных снимков с Кейт Миддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wishing a very happy 93rd birthday to Her Majesty The Queen! Credit:

"Все жалуются на отсутствие Меган на фото, но это в первую очередь день рождения ее Величества, и каждый королевский аккаунт публикует свои фотографии", — напомнил один из подписчиков. К счастью для Кенсингтонского дворца, в комментариях отметилась и третья группа поклонников, которая просто поздравила Елизавету II с именинами, не обращая внимания на склоки.

Как сообщалось ранее, вероятная эмиграция королевской четы состоится после рождения первенца.