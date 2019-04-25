Шарлиз Терон вышла на прогулку в элегантном пальто

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса знает, как выглядеть стильно даже в самых простых вещах.

Умение носить базовые вещи с шиком и лоском - особый талант, который, к счастью, можно развить. Для начала составьте грамотный гардероб из одежды, без которой никак не обойтись. В арсенале должны быть джинсы, белые футболки, серый свитер, черный джемпер, кардиган, юбка из денима и, конечно, кашемировое пальто.

Советуем обратить внимание на последний образ Шарлиз Терон - 43-летняя звезда предстала в идеальном повседневном наряде. Она надела спортивные брюки с лампасами, льняную белую футболку и кеды, завершив образ бежевым кашемировым пальто.

В качестве аксессуаров она подобрала геометричную черную сумку, очки и кольца из желтого золота.

Ранее мы писали о том, почему сын Шарлиз Терон носит платья. На протяжении нескольких лет общественность искренне недоумевала, почему Шарлиз Терон воспитывает своего семилетнего сына Джексона как девочку.