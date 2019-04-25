Обворожительная Екатерина Бужинская потрясла подписчиков стройной фигурой

Новости шоу бизнеса: Катерина Бужинская часто делает публикации на страницах в социальных сетях и посвящает поклонников в каждый аспект своей жизни.

Звезда опубликовала фото в купальнике из бассейна, которое произвело фурор в Сети.

"А вы уже купались? Пост - это полезно для души и для тела. Минус 4 килограммов", - написала Бужинская с хэштегами "скоро Пасха", "Чистый четверг" и "мама-артистка".

"И это мама троих детей! Молодец! Хорошая фигура, красавица!", "Перешел на полное голодание до Пасхи. Ты, Катя, яркая, очень красивая девушка. С праздником тебя", "Ты бомба-ракета! Теперь глаза не буду мыть", "Катя, респект и уважуха! Здесь все прекрасно! Но купальник так хорошо сидит на твоей фигурке, что с ума сойти! Вот вам, мамочки, пример для подражания! После троих детей моделью можно стать!" - восхищаются поклонники.

Не так давно Екатерина Бужинская показала свое архивное фото. На официальной странице в Instagram Катерина Бужинская рассказала, что вместе с мужем Димитаром Стойчевым отмечает деревянную свадьбу.