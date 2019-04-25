Скачать
Четверг, 25.04.2019
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется

Обворожительная Екатерина Бужинская потрясла подписчиков стройной фигурой

Обворожительная Екатерина Бужинская потрясла подписчиков стройной фигурой
22:11 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Катерина Бужинская часто делает публикации на страницах в социальных сетях и посвящает поклонников в каждый аспект своей жизни.

Звезда опубликовала фото в купальнике из бассейна, которое произвело фурор в Сети.

"А вы уже купались? Пост - это полезно для души и для тела. Минус 4 килограммов", - написала Бужинская с хэштегами "скоро Пасха", "Чистый четверг" и "мама-артистка".

"И это мама троих детей! Молодец! Хорошая фигура, красавица!", "Перешел на полное голодание до Пасхи. Ты, Катя, яркая, очень красивая девушка. С праздником тебя", "Ты бомба-ракета! Теперь глаза не буду мыть", "Катя, респект и уважуха! Здесь все прекрасно! Но купальник так хорошо сидит на твоей фигурке, что с ума сойти! Вот вам, мамочки, пример для подражания! После троих детей моделью можно стать!" - восхищаются поклонники.

Новый талант популярного психолога: Наталья Холоденко играет на бандуре (Видео)

Не так давно Екатерина Бужинская показала свое архивное фото. На официальной странице в Instagram Катерина Бужинская рассказала, что вместе с мужем Димитаром Стойчевым отмечает деревянную свадьбу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинская певица, Екатерина Бужинская, Фото в купальнике.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
02 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Туск и Абэ обсудили вопросы Украины и Кореи
Глава правительства Чечни попал в &quot;черный список&quot; США
Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности
Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности
Как сохранить зрение: ежедневные привычки, которые в этом помогут
Как сохранить зрение: ежедневные привычки, которые в этом помогут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь