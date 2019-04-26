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Звездный папочка: Брэдли Купер рассказал об их с Ириной Шейк дочери (Видео)

Звездный папочка: Брэдли Купер рассказал об их с Ириной Шейк дочери (Видео)
15:24 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: В новом выпуске шоу Эллен ДеДженерас знаменитый актер рассказал о своих отцовских буднях.

Начало года для Брэдли Купера выдалось насыщенным на мероприятия, награды и скандалы. Теперь 44-летний актер может позволить себе больше времени проводить с возлюбленной Ириной Шейк и их двухлетней дочерью Леей де Сен. Звезда "Стражей Галактики" стал гостем на шоу Эллен ДеДженерас, где рассказал о том, каково быть отцом.

Брэдли Купер редко говорит о личной жизни, из-за чего слухи о его романе с Леди Гагой приняли скандальный оборот и вынудили певицу давать официальное опровержение. Однако все это осталось позади, и теперь актер наслаждается отцовством. Всего месяц назад они с Ириной Шейк отпраздновали второй день рождения их дочери Леи, и Купер рассказал Эллен ДеДженерас, каково ему было примерить на себя роль папы.

"Отцовство изменило все. Оно позволило мне принять детскую часть своей натуры, не боясь осуждения. Я могу весь день играть с игрушками или смотреть мультфильмы и не думать, что я впустую трачу свое время. А я очень люблю мультфильмы", - признался актер.

Брэдли также отметил, что маленькая Леа часто напоминает ему его отца Чарльза, который умер в 2011 году. "Наша дочь просто невероятная. Я часто вижу в ней своего отца. Не могу поверить, что признаю это, но временами она настолько на него похожа, что я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать: "Папа?"", - рассказал Купер. Актер, очевидно, наслаждается совместным времяпрепровождением с дочерью, потому что уже имеет надежный способ ее рассмешить, о чем и рассказал Эллен: "нужно просто глупо станцевать".

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Ребенок, Семья, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Знаменитости, Актер, Голливудский актер.
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