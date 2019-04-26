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Светлана Лобода рассказала о неприятностях в Прибалтике

Светлана Лобода рассказала о неприятностях в Прибалтике
19:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица рассказала, что организатор ее концертов в Прибалтике сбежал, забрав все деньги.

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода стала жертвой мошенника. Как рассказала она в своем Instagram, организатор ее концертов в Прибалтике сбежал, забрав все деньги. Артистка отметила, что она была вынуждена выступать в Риге и Таллине бесплатно, так как "самым важным является петь для моего зрителя".

"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами", - написала Лобода.

Но на этом, по словам артистки, неприятности не закончились.

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"Прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому, что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", - отметила она.

Певица добавила, что готова была петь на улице, но им не позволила администрация города. Все оставшиеся концерты в туре Лобода была вынуждена отменить.

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Лобода, Концерты, Прибалтика, Неприятности, Украинская певица.
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