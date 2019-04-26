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Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look

Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look
20:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ее Величество Летиция стала почетной гостьей культурного мероприятия, которое посвящалось детской литературе.

Королева Испании вручила награды лауреатам, поэтому ее внешний вид должен был быть строгим и элегантным. Выбор испанской иконы стиля пришелся на классический образ – белый верх, черный низ.

Всем хорошо знакомо это стандартное сочетание, ведь одеть белую блузу или любую другую одежду вместе с черными брюками – всегда беспроигрышно. Так, несколько месяцев назад выход в подобном наряде осуществила беременная Меган Маркл, одев светлую рубашку и темную юбку в пол.

Так, накануне королева Летиция также присоединилась к любительницам классики. В Мадридском Королевском доме произошло награждение с целью поощрения и распространения культурных и религиозных ценностей среди детей и молодежи.

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Для такого мероприятия королева Летиция выбрала белый шелковый топ с кружевом, поверх которого надела пиджак в тон, а для низа выбрала черные классические брюки. Однако Ее Величество не забыла о трендах 2019 года. Для завершения образа она обула туфли-лодочки, с акцентом на прозрачный пластик, который сейчас набирает обороты в тенденциях весны.

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Стиль, Королева, Королевская семья, Look, Летиция, Королева Летиция.
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