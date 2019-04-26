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Легкий намек: Кейт Миддлтон надела свадебные сережки в знак приближения годовщины с принцом Уильямом

Легкий намек: Кейт Миддлтон надела свадебные сережки в знак приближения годовщины с принцом Уильямом
21:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская посетила церковную службу по случаю католической Пасхи.

Апрель стал по-настоящему "королевским" месяцем. Свои дни рождения праздновали Елизавета II и младший сын герцогов Кембриджских, а принц Чарльз и его жена отмечали 14 лет в браке. Однако на этом празднования не завершились. И Кейт Миддлтон смогла по-особенному намекнуть на еще одно празднование в королевской семье, которое состоится вскоре.

На днях герцогиня Кембриджская посетила церковную службу по случаю католической Пасхи. Она пришла на праздничное богослужение в светло-голубом пальто, дополнив образ традиционным королевским аксессуаром – шляпкой. Ее образ, безусловно, был безупречен, как и всегда. Но наибольшее внимание привлекли ее украшения.

Кейт Миддлтон сделала некий необычный намек относительно приближения восьмой годовщины свадьбы с принцем Уильямом. Она дополнила пальто от Alexander McQueen теми же самыми бриллиантовыми сережками, которые носила в день свадьбы с платьем от того же самого бренда. Драгоценное украшение ей подарили родители по случаю бракосочетания.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу в Вестминстерском аббатстве

Стоит добавить, что Кейт Миддлтон одевает их лишь по большим праздникам, поскольку они имеют большую ценность для нее. Так, католическая Пасха, на которую пришелся день рождения королевы Елизаветы II, стала хорошей возможностью напомнить о приближении праздника и в их семье.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская.
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