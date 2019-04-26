"Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом

Новости шоу бизнеса: Известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая встречается с вице-премьером Розенко, показала новое фото.

Елена-Кристина Лебедь – эпатажная телеведущая, известная зрителю по передаче «Аферисты в сетях», которая с успехом идет на «Новом канале». Как и любой современны человек, Елена-Кристина активный пользователь соцсетей, где периодически делится с фанатами рабочими моментами съемок и подробностями личной жизни.

Как известно, 27-летняя Кристина уже несколько месяцев встречается с 48-летним вице-премьером Украины Павлом Розенко, который ради нее ушел из семьи и заметно преобразился. На странице Кристины в Instagram время от времени появляются фотографии с возлюбленным-политиком, на которых парочка выглядит довольно счастливой и новые снимки самой красотки в ярких вызывающих нарядах.

Сегодня на страничке Елены появилось новое фото. На снимке ведущая в красном лакированном плаще, который дополнила туфлями на высоком каблуке и такого же цвета чокером. Завершил образ невесты Розенко черные плотные колготки, яркий макияж с акцентом на губы и стильная укладка.

Стоит отметить, что новый образ Елены ничем не отличался от ее предыдущих образов. Вероятно, девушка любит привлекать к себе внимание и старается сделать все чтобы выделится из толпы.