Холостяк 9 сезон 8 выпуск: полет души, старость и напряженная церемония роз

Новости шоу бизнеса: 26 апреля состоялся восьмой выпуск девятого сезона шоу "Холостяк".

В 8 выпуск шоу Холостяк 9 сезон попали шесть девушек, которым Никита Добрынин вручил розы после предварительного испытания. На этот раз главный холостяк страны приготовил для участниц новые задачи, однако их смогли выполнить не все.

Новая неделя на проекте "Холостяк" продолжилась во Франции. Девушки с новыми силами готовы покорять сердце Никиты.

Первое свидание на этой неделе у красавицы Оли. Девушка с нетерпением ждала встречи с холостяком. Никита Добрынин подготовил для девушки, действительно, что-то особенное - полет души и тела выше облаков, над всеми предубеждениями и над условиями шоу, их сковывают. Оля очень взволнованно отреагировала и обняла Никиту. В небе между парой чувствовалась легкость. Однако поцелуя не произошло, ведь Никита уверен, что для начала нужно много разговаривать. Ведь до этого свидания, отношения у пары были довольно напряженными.

У молодых людей были свои ожидания на счет будущей встречи. Оля призналась, что ей хочется, чтобы формат общения с Никитой поменялся в хорошую сторону, чтобы у них появилось что-то похоже на отношения.

Добрынин, в свою очередь, сказал: "У меня неоднозначные эмоции по поводу встречи с Олей. До этого наше общение складывалось непросто, были какие-то конфликтные ситуации, поэтому я не знаю, чего ждать от этого свидания. Может, оно будет последним, а может, после этого наши отношения выйдут на новый этап".

Уже после полета Никита решил проверить Олю на прочность. Он предложил девушке посоревноваться в армреслинге. Оля выиграла и попросила еще одно свидание. Никита не смог отказать.

Пока герои, оторвавшись от земли, наслаждались друг другом, в особняке в Бордо закипало терпения Наташи. Единственная участница, которая осталась без индивидуального свидания, продолжала сгонять недовольство на других героинь.

Позже Добрынин сыграл с конкурсантками в игру "Французские страсти". Для того чтобы узнать, какими девушки являются на самом деле. Вместе с ведущим Григорием Решетником они предложили участницам тайно примерить разные роли: любовницы, жены, тайной фанатки и т.д. А позже рассказать о них завуалированно, стараясь, чтобы другие не догадались об истинном образе с первого раза. Дамы, которые выбывали из игры, должны были выполнить задание ведущего. Главным призом было общение с Никитой.

В таком неожиданном формате, приглашение на свидание получила Марина. Игра завершилась, индивидувальное общение получила Лиля. С бокалом вина Лиля и Никита обсудили все моменты, которые их беспокоили.

Никита приготовил для Марины откровенную неожиданность. Пару загримировали в стареньких. Все ради того, чтобы увидеть Марину и себя в будущем. В таких необычных образах прошел их разговор.

Марина была в шоке от себя в образе бабушки, но позже расслабилась и весело провела время с Добрыниным. В конце встречи он подарил девушке розу.

В этом же образе – стареньким, Никита захотел провести церемонию роз. В дом к девушкам Никита вернулся вместе с Мариной. Несмотря на опасения Никиты о том, что София очень загадочная, первой розу получила именно она. Напряженной стала атмосфера, когда Даша, Натали и Оля ждали заветный цветок. В конце концов розу получила Оля, со словами о том, что Никита смог "раскрыть" девушку.

Роза не досталась Наташе. Девушка очень сильно обиделась на Добрынина, посчитав, что тот несправедливо с ней обошелся – ведь она единственная на проекте, кто проявлял о нем заботу.