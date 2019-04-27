Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа

Новости шоу бизнеса: Новый образ явно ей к лицу.

На днях певица выступила в популярном московском клубе, выбрав для шоу-программы, как всегда, оригинальный наряд с уклоном на БДСМ, и, неожиданно для всех, совершенно новую прическу.

Так, MARUV предстала перед зрителями в черном обтягивающем боди с прозрачной накидкой, украшенной стразами. На голове девушки вместо привычного черного каре — длинные пепельные волосы, уложенные в красивую прическу.

Пока неизвестно: парик это, или певица решилась на наращивание волос. Однако стоит отметить, что такое смелое преображение ей действительно к лицу.