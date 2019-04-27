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Большой подарок от Дана Балана: Оксана Муха едет в тур по Украине со своим тренером

Большой подарок от Дана Балана: Оксана Муха едет в тур по Украине со своим тренером
19:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Победительница вокального проекта "Голос страны-9" Оксана Муха выйдет на сцену вместе с ее звездным наставником Даном Баланом.

Произойдет это во время его всеукраинского тура.

Оксана Муха сразу после финала шоу "Голос страны-9" получила предложение записать украиноязычную песню "Надо". И это не все сюрпризы, которые подготовил Дан Балан для вокалистки: он предложил ей отправиться с ним во всеукраинский тур.

"Для меня было большим счастьем спеть в финале в дуэте со своим тренером. Еще и украиноязычную песню, его авторскую! На следующий день после нашей победы Dan предложил записать песню "Надо" на студии. Я была просто поражена таким предложением. А когда впоследствии получила приглашение поехать в тур как специальная гостья, не могла поверить во все, что происходит", – рассказала Оксана Муха.

На неожиданное предложение от Дана Балана певица с радостью согласилась. Оксана Муха призналась, что с нетерпением ожидает первые концерты, которые стартуют уже 24 мая. Артисты планируют посетить 11 украинских городов.

 Я почувствовала в нем какую-то странную связь: Оксана Муха о своем наставнике

"Для меня это большой подарок. Будем петь дуэтные песни, а также планирую исполнить несколько сольных композиций. Уже не могу дождаться этих концертов. Особенно дорого, что тур охватывает Восток и Юг Украины, куда я давно мечтала поехать с украинской песней", – добавила Оксана Муха.

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Все по теме:

Дуэт, Голос страны, Дан Балан, Тур по Украине, Оксана Муха, Голос страны 9, Победительница Голоса страны 9.
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