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Суббота, 27.04.2019
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Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней
Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней
18:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский певец и автор песен R Kelly, которого обвинили в сексуальном насилии четыре человека, проиграл гражданский иск одной из возможных жертв.

Музыканта официально признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Как пишет издание BBC, певец попытался проигнорировать суд. Поэтому его признали виновным без длительных разбирательств.

Добавим, что уголовное дело пока не завершено. Ранее LifeStyle 24 со ссылкой на BBC сообщал, что прокуратура Чикаго выдвинула R Kelly обвинение, в котором отмечено, что они были совершены с отягчающими обстоятельствами.

"Обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых – несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы", – отметили в сообщении.

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Максимальный срок, который грозит певцу R Kelly, составляет семь лет тюремного срока.

Также одна из пострадавших обратилась в суд с гражданским иском и требовала от музыканта выплатить ей денежную компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Как говорится в источнике, девушке было всего 16 лет на момент изнасилования.

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Изнасилование, Суд, Знаменитости, R Kelly, Певец, Американский певец.
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