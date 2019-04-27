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Просто, но со вкусом: в чем пришла Ким Кардашьян на вечеринку к Кайли Дженнер

Просто, но со вкусом: в чем пришла Ким Кардашьян на вечеринку к Кайли Дженнер
22:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Накануне 21-летняя Кайли Дженнер устроила верчику-сюрприз для своего бойфренда и отца их дочери Сторми.

На празднование было приглашено много друзей, а также большое семейство Кардашян. Несмотря на определенную тематичность вечеринки, Ким Кардашян пришла на празднование в привычном для нее образе.

Если Кайли Дженнер была в образе Капитана Марвел, ее возлюбленный – в костюме Железного Человека, то гости праздника выбрали привычные для себя стиле одежды. Так, 38-летняя Ким Кардашян надела любимый вид одежды – облегающие лосины и короткий топ.

 
 
 
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@kimkardashian and Kanye West leave @travisscott’s birthday party, where they got to watch @avengers! #KimKardashian #KanyeWest Photo: Backgrid

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Всегда в тренде: Кайли Дженнер опубликовала яркие снимки с возлюбленным

Возможно, она сделала такой ход, чтобы все внимание было приковано к разряженному имениннику и его близким – девушке Кайли и дочери Сторми. Однако красные кожаные лосины неплохо вписались в стилистику вечеринки в стиле "Мстителей". Ведь Кайли Дженнер и Трэвис Скотт были одеты в костюме с красными акцентами и фотографировались рядом с яркой машиной такого же цвета. Образ Ким Кардашян завершила серая спортивная кофта и босоножки на каблуках.

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