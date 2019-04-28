"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 9 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: В субботу, 27 апреля, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

В первом испытании участники шоу Мастер Шеф будут не готовить, а... горлопанить! Ведь кухню посетят родственники наших поваров, чтобы собственными усилиями помочь участникам приблизиться к желанному призу - 1 000 000 гривен. Итак, под пристальным и очень громким руководством участников проекта Мастер Шеф Профессионалы, каждый приглашенный гость должен будет приготовить по одному изысканному блюду, и представить его на достойном ресторанном уровне. Легко ли будет готовить на профессиональной кухне людям, которые даже не знают, что такое сотейник, гастроемкость, и как выглядит ложка для вырезания декоративный шариков из овощей? И трудно ли будет десятке лучших кулинаров страны докричаться с балкона к своим "подчиненным"?

Часть 2 кулинарного выпуска в очередной раз шокирует наших участников непростым испытанием. Десять лучших поваров-профессионалов должны решить - хотят ли они видеть на кухне Мастер Шеф новых конкурентов? Александр Маслов, Шева Димарик, Юлия Ангелова, Артем Кинаш и Надежда Борис готовы вернуться к борьбе за 1 000 000 гривен и доказать всей стране, что слишком рано покинули наш проект. Однако, чтобы снова стать участником шоу Мастер Шеф Профессионалы, пятерке претендентов придется не сладко. На первом этапе адского испытания, всего за 15 минут они должны в тончайших деталях повторить изысканный десерт; на втором - за 10 минут приготовить шедевральное основное блюдо японской кухни, а на третьем - всего за 5 минут воспроизвести оригинальную закуску. Смогут ли бывшие участники справиться с этой задачей без посторонней помощи? Конечно же, нет! Для того, чтобы успеть выдать все блюда вовремя, им придется попросить помощи у своих конкурентов - десятки лучших кулинаров шоу Мастер Шеф Профессионалы 2019. Но согласятся ли они помочь соперникам?

Сложнейшая битва черных фартуков ждет участников шоу Мастер Шеф Профессионалы в 9 выпуске части 3. Вместе с тремя неудачниками, которые будут бороться за жизнь на проекте, будет соревноваться судья Мастер Шеф Профессионалы 2019 Владимир Ярославский. Он задаст не хилый темп сегодняшней борьбе и на собственном примере докажет, что всего за час с одних и тех же ингредиентов можно приготовить три абсолютно разных блюда не только по виду и вкусу, но и - с совершенно разной калорийностью! Смогут ли наши участники превзойти именитого шефа и справиться с задачей лучше него? Кто уже сегодня не осилит кулинарный вызов и отправится домой на отдых?

Смотрите кулинарное шоу "Мастер Шеф Профессионалы" каждую субботу в 19.00!