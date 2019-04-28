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Идрис Эльба связал себя узами брака с канадской моделью

Идрис Эльба связал себя узами брака с канадской моделью
09:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитый британский актер, которого в ноябре 2018 года признали самым сексуальным мужчиной планеты, в третий раз женился.

Его избранницей стала на 17 лет моложе его победительница конкурса красоты "Мисс Ванкувер 2014" Сабрина Даур.

Празднование радостного события произошло в одном из лучших отелей в Марракеше, что в Марокко. Идрис Эльба ждал под венцом свою избранницу в костюме от Ozwald Boateng, а красавица-невеста спешила к нему в платье от Vera Wang. Позже Сабрина переоделась в платье от того же бренда, однако оно было другим по стилю, а именно - расшитое жемчугом и кружевом с большим вырезом на спине.

На трехдневное празднование были приглашены многие гости, знаменитости, а также журналисты британского Vogue, поэтому уже в июле 2019 года они расскажут об эксклюзивных деталях со свадьбы Идриса Эльбы и Сабрины Даур.

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Звездная пара познакомилась в 2017 году. К тому времени Идрис Эльба был уже второй раз разведенным мужчиной. Его первый брак с Ханной Норгард длился с 1999 по 2003 год и они вместе воспитывают 17-летнюю дочь Исан. Второй раз актер женился в 2016 году с Сони Николь Хамлин, однако уже через 4 месяца пара рассталась. Актер также воспитывает 5-летнего сына от бывшей девушки Наяни Гарт, который родился не в браке. Об их помолвке стало известно в феврале 2018 года.

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Свадьба, Идрис Эльба, Сабрина Даур.
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