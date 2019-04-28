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Воскресенье, 28.04.2019
Скрытый смысл: тату знаменитостей, связанные с важнейшими событиями в их жизни (Фото)
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Скрытый смысл: тату знаменитостей, связанные с важнейшими событиями в их жизни (Фото)

Зачем люди делают татуировки? Для красоты, от скуки или чтобы, например, перекрыть шрам. Но иногда татуировка – это не просто рисунок на теле, это символ или знак, который несет в себе нечто большее, что-то безумно важное для ее хозяина.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Знаменитости, Звезды, Тату, Подборка, Татуировки.
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