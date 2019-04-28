Эффектное фото: Настя Каменских предстала в гавайском образе

Новости шоу бизнеса: На новом фото Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, продемонстрировала поклонникам стильный образ.

Она надела модную юбку-"карандаш" в леопардовой расцветке и пушистый бирюзовый топ.

В таком "гавайском" образе Настя Каменских снялась на обложку популярного украинского глянца.

Поклонники Насти Каменских по-разному отреагировали на провокационный наряд звезды. Многие пришли в восторг, но некоторые не одобрили наряд.

"Красотка и этим все сказано!!!!!!!", "А пухленькой была более индивидуальной", "Богиня, по другому и не скажешь", "Бомба!", "Настоящий цветочек", "Настенька, ты просто расцвела", "Хорошо быть красивой, а еще когда душа прекрасна - просто одаренная", "Наряд красивый , идеально к фигуре , внешне женственно. По правде женщины как то привязаны к такой расцветке, считают себя дикими кошками - это становится обыденным", ""Орхидея" - Райский Цветок", - пишут в комментариях.

Кроме того, почти все заметили, что певица еще больше похудела и помолодела. Секрет ее безупречной фигуры уже давно раскрыт. Настя регулярно занимается спортом и следит за своим питанием.