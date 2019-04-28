Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
В США успешно испытали вторую ступень украинско-американской ракеты
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром
Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников

Звездный Instagram: Кортни Кардашян поделилась эффектными снимками с Египта

Звездный Instagram: Кортни Кардашян поделилась эффектными снимками с Египта
22:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Зажигательная Кортни Кардашян не прекращает поражать своих поклонников. После райского отдыха на Карибских островах и в Азии она отправилась в Египет.

Оттуда звезда успела опубликовать эффектные фото на фоне пирамид.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кортни Кардашян активно ведет свой блог в сети. Поэтому несмотря на немалую занятость она не забывает об отдыхе и публикации ярких фото. На днях знаменитость похвасталась очередным путешествием в колоритную страну.

На этот раз Кортни Кардашян выбрала солнечный Египет. Звезда не только успела понежиться на пляже, но и посетила исторические места. В частности, Кортни сделала немало фото у знаменитых египетских пирамид.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

My Egypt travel diary on poosh.com

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Для путешествия красавица из семейства Кардашян выбрала удобный наряд. На кадрах она засветилась в брюках с камуфляжным принтом, белой футболке и кроссовках. Небольшая сумка и очки завершили ее образ.

Всегда в тренде: Кайли Дженнер опубликовала яркие снимки с возлюбленным

Не обошла Кортни Кардашян возможности в который раз прорекламировать свой новый проект. Несколько недель назад звезда создала собственный сайт, на котором делится с поклонниками секретами ухода за собой, интересными фактами о своей жизни и родственниках. Там, по словам Кортни Кардашян, вскоре появится детальное описание ее путешествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Египет, Отдых, Путешествие, Знаменитости, Звезды, Кортни Кардашьян, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
04 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
05 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
Пасха в ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
В храмах Украины прошли богослужения по случаю Пасхи
Звездный Instagram: Кортни Кардашян поделилась эффектными снимками с Египта
Звездный Instagram: Кортни Кардашян поделилась эффектными снимками с Египта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь