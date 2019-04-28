Звездный Instagram: Кортни Кардашян поделилась эффектными снимками с Египта

Новости шоу бизнеса: Зажигательная Кортни Кардашян не прекращает поражать своих поклонников. После райского отдыха на Карибских островах и в Азии она отправилась в Египет.

Оттуда звезда успела опубликовать эффектные фото на фоне пирамид.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кортни Кардашян активно ведет свой блог в сети. Поэтому несмотря на немалую занятость она не забывает об отдыхе и публикации ярких фото. На днях знаменитость похвасталась очередным путешествием в колоритную страну.

На этот раз Кортни Кардашян выбрала солнечный Египет. Звезда не только успела понежиться на пляже, но и посетила исторические места. В частности, Кортни сделала немало фото у знаменитых египетских пирамид.

Переглянути цей допис в Instagram My Egypt travel diary on poosh.com Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 26 Кві 2019 р. о 1:29 PDT

Для путешествия красавица из семейства Кардашян выбрала удобный наряд. На кадрах она засветилась в брюках с камуфляжным принтом, белой футболке и кроссовках. Небольшая сумка и очки завершили ее образ.

Не обошла Кортни Кардашян возможности в который раз прорекламировать свой новый проект. Несколько недель назад звезда создала собственный сайт, на котором делится с поклонниками секретами ухода за собой, интересными фактами о своей жизни и родственниках. Там, по словам Кортни Кардашян, вскоре появится детальное описание ее путешествия.