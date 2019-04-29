Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде

Новости шоу бизнеса: На фото Оля Полякова позирует в коротком изумрудном блестящем платье с длинным крепящимся шлейфом сбоку.

Оля Полякова в оригинальном изумрудном блестящем платье восхитила поклонников.

Известная украинская певица и супер-блондинка Оля Полякова часто поражает поклонников эпатажными нарядами, которые подчеркивают ее достоинства. В этот раз на ее странице в Instagram появились снимки со съемок проекта Дивовижні люди, где она предстала в эффектном платье, обнажив свои длинные ноги.

Платье обнажило декольте, плечи и длинные ноги звезды, подчеркнув также изящную талию. На ее лице красивый яркий макияж, а слегка волнистые волосы спадают на плечи. В этом же платье она была на открытии собственной звезды возле столичного ТРЦ Gulliver.

"Теперь моя звезда украшает Площадь славы @gulliver.kyiv Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила. Честно говоря, труд артиста — очень нелегкий. Ведь красная дорожка — это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжелых переездах к своему зрителю по разбитым дорогам…Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря. Спасибо всем!", — подписала серию снимков Оля Полякова.

Певицу сразу забросали комплиментами и поздравили с действительно заслуженной звездой. Некоторые также отметили высокий рост знаменитости, предположив, что он составляет два метра.