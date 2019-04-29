Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Украина увеличивает расходы на оборону
Украина увеличивает расходы на оборону
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде

Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
12:07 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Оля Полякова позирует в коротком изумрудном блестящем платье с длинным крепящимся шлейфом сбоку.

Оля Полякова в оригинальном изумрудном блестящем платье восхитила поклонников.

Известная украинская певица и супер-блондинка Оля Полякова часто поражает поклонников эпатажными нарядами, которые подчеркивают ее достоинства. В этот раз на ее странице в Instagram появились снимки со съемок проекта Дивовижні люди, где она предстала в эффектном платье, обнажив свои длинные ноги.

Платье обнажило декольте, плечи и длинные ноги звезды, подчеркнув также изящную талию. На ее лице красивый яркий макияж, а слегка волнистые волосы спадают на плечи. В этом же платье она была на открытии собственной звезды возле столичного ТРЦ Gulliver. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Теперь моя звезда украшает Площадь славы @gulliver.kyiv Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила. Честно говоря, труд артиста - очень нелегкий. Ведь красная дорожка - это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжёлых переездах к своему зрителю по разбитым дорогам...Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря. Спасибо всем! #оляполякова #открытиезвезды #площазірок

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Переиграла руку": Оля Полякова поделилась историей о своей детской травме

"Теперь моя звезда украшает Площадь славы @gulliver.kyiv Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила. Честно говоря, труд артиста — очень нелегкий. Ведь красная дорожка — это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжелых переездах к своему зрителю по разбитым дорогам…Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря. Спасибо всем!", — подписала серию снимков Оля Полякова.

Певицу сразу забросали комплиментами и поздравили с действительно заслуженной звездой. Некоторые также отметили высокий рост знаменитости, предположив, что он составляет два метра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Наряды, Оля Полякова, Стильные наряды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь