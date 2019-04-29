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Понедельник, 29.04.2019
Cелфи с известными личностями из прошлого (Фото)
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Cелфи с известными личностями из прошлого (Фото)

Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня. К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп. Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями прошлого, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн.
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4tololo.ru
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