Cелфи с известными личностями из прошлого (Фото) Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня. К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп. Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями прошлого, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн.