В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ

Новости шоу бизнеса: Обычно первая леди США выбирает для официальных встреч любимые туфли-лодочки на каблуках. Однако на этот раз Мелания Трамп предпочла удобные балетки.

Как известно, 26 апреля первая леди США отметила свой 49-й день рождения. Однако представитель Белого дома отказалась от шумного праздника, взамен приняв участие в ряде официальных мероприятий. Дональд и Мелания Трамп в тот день встречали делегацию из Японии – премьер-министра Абэ Синдзо и его жену Аки Абэ.

Во время многодневного визита японского чиновника президент США провел ряд запланированных переговоров. А вот Мелания Трамп предложила Аки Абэ неформальное развлечение: первая леди пригласила известную японку на прогулку. Вместе с гостьей она посетила Вашингтонский монумент и Национальный дендрарий США. Кроме этого, первая леди сделала небольшую экскурсию по президентской резиденции.

Для такого насыщенного дня Мелания Трамп решила не надевать свои любимые туфли-лодочки, а отдать предпочтение удобным балеткам. К обуви первая леди США подобрала эффектное малиновое платье и плащ, который накинула себе на плечи.

В то же время жена премьер-министра предстала перед камерами в стильном наряде в японском стиле. Черно-белое платье Аки Абэ дополнила туфлями на устойчивых каблуках. Отметим, что как Мелания Трамп, так и ее гостя выглядели роскошно.