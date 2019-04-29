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В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ

В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Обычно первая леди США выбирает для официальных встреч любимые туфли-лодочки на каблуках. Однако на этот раз Мелания Трамп предпочла удобные балетки.

Как известно, 26 апреля первая леди США отметила свой 49-й день рождения. Однако представитель Белого дома отказалась от шумного праздника, взамен приняв участие в ряде официальных мероприятий. Дональд и Мелания Трамп в тот день встречали делегацию из Японии – премьер-министра Абэ Синдзо и его жену Аки Абэ.

Во время многодневного визита японского чиновника президент США провел ряд запланированных переговоров. А вот Мелания Трамп предложила Аки Абэ неформальное развлечение: первая леди пригласила известную японку на прогулку. Вместе с гостьей она посетила Вашингтонский монумент и Национальный дендрарий США. Кроме этого, первая леди сделала небольшую экскурсию по президентской резиденции.

 
 
 
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#NEW First Lady Melania Trump showed Mrs. Abe the Washington Monument, US National Arboretum & the White House today (April 27, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Стало известно, как Мелания Трамп праздновала Пасху

Для такого насыщенного дня Мелания Трамп решила не надевать свои любимые туфли-лодочки, а отдать предпочтение удобным балеткам. К обуви первая леди США подобрала эффектное малиновое платье и плащ, который накинула себе на плечи.

В то же время жена премьер-министра предстала перед камерами в стильном наряде в японском стиле. Черно-белое платье Аки Абэ дополнила туфлями на устойчивых каблуках. Отметим, что как Мелания Трамп, так и ее гостя выглядели роскошно.

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Все по теме:

Знаменитости, Прогулка, Встреча, Президентская резиденция, Мелания Трамп, Melania Trump, Аки Абэ.
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