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Уме Турман - 49: секреты стиля голливудской актрисы

Уме Турман - 49: секреты стиля голливудской актрисы
21:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 29 апреля, свой день рождения празднует звезда боевика "Убить Билла" Ума Турман.

Знаменитой актрисе исполняется 49 лет. По этому случаю мы расскажем о стиле звезды съемочных площадок, подбирая ее самые яркие образы.

Хотя папарацци часто ловили именинницу в не слишком привлекательном наряде во время ее прогулок с детьми, однако на светских мероприятиях они, похоже, увлечены тем, как одета актриса. Будем откровенны, у Умы нетипичная для Голливуда внешность и фигура. Однако красавица умеет подчеркнуть свои выигрышные стороны простотой и элегантностью.

И пусть женщина с редким именем, что в переводе с санскрита означает "та, что звучит", свою исключительность принимала долго, сегодня же она уверенно чувствует себя и во время съемок, и перед объективами фотографов. Некоторые образы с красных дорожек, подтверждающие необычные внешние данные Умы Турман, мы отыскали на ее Instagram-странице.

Красавчики-актеры 90-х: тогда и сейчас (Фото)

Скандинавские параметры

Высокий рост (183 сантиметра), худощавое, но крепкое телосложение, широкое лицо и блонд от природы. Такой физической формой и фенотипом Ума Турман обязана своим шведским корням. Ведь в этой скандинавской стране родилась ее мама – баронесса, а в прошлом – модель Нена фон Шлебрюгге. Возможно, именно мать воспитывала у будущей звезды вкус к нарядам. И теперь публичные выходы актрисы не остаются без заметного внимания папарацци. Ведь длинные ноги грех не подчеркнуть обтягивающим платьем с вырезом, а уместным плечам – позволить помиловать глаз многочисленных поклонников.

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Ума Турман, Знаменитости, День рождения, Стиль, Актриса, Звезды, Голливудская актриса.
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