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Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

"Понятия не имею": принц Уильям пошутил о родах Меган Маркл

"Понятия не имею": принц Уильям пошутил о родах Меган Маркл
22:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Все поклонники королевской семьи замерли с приятным ожиданием и вопросом "Когда же родится первенец герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри?".

Однако подробности родов экс-актрисы, ребенок которой должен появиться на свет в конце апреля или в начале мая, тщательно скрываются. Что интересно, принц Уильям (брат Гарри) пошутил, что сам не имеет никакого представления относительно этого.

Так, журналисты решили попробовать выяснить любую подробности о рождении малыша герцогини Сассекской у принца Уильяма. Об этом сообщает издание People.

Во время официального визита в Новую Зеландию к мужу Кейт Миддлтон обратились с вопросом, не стала ли уже мамой Меган Маркл. Внук Елизаветы II ответил, что представители СМИ и фанаты королевской семьи скорее всего узнают об этом раньше, чем он.

Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

"У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня", – сказал Уильям.

Неожиданно: некоторые западные СМИ предполагают то, что герцогиня Сассекская уже могла родить своего первенца, однако публично они объявят об этом позже. Но официально подтверждения таких заявлений нет.

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Принц Уильям, Роды, Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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