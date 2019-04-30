Никита Добрынин засветился с маленьких ребенком

Новости шоу бизнеса: На днях в своем instagram Нитика Добрынин разместил пару новых снимков и видео.

Главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Нитика Добрынин опубликовал в своем instagram новый снимок, на котором он запечатлен с ребенком.

Каждую пятницу в эфире телеканала СТБ показывают новый эпизод самого романтического шоу страны Холостяк. В этом, девятом по счету сезоне, главным героем стал телеведущий и шоумен Никита Добрынин. С 8-го марта за его сердце борется 26 красоток и многие из них уже покинули проект из-за того, что так и не смогли построить коммуникацию с Никитой. Сам шоумен не раз говорил, что ищет на проекте настоящую любовь и присматривается к девушкам, которые действительно что-то к нему испытывают.

На них он запечатлен со своими друзьями диджеем и режиссером на яхте посреди водоема. Также на одном из снимков главный Холостяк страны сфотографирован с годовалым мальчиком на руках. В подписи к публикации Никита рассказал, что в такой компании побывал на мальчишнике. Подписчики шоумена сразу принялись додумывать не значит ли это, что на проекте Холостяк Добрынин нашел ту самую и собрался жениться.

"Долго думали, где провести наш мальчишник. В итоге взяли мореходную яхту и отправились в рейс. По ходу решим. Мы сразу решили, кто капитан, кто матрос, а кто нянь", — написал под фото Никита.

Подписчики принялись оставлять свои комментарии: Мальчишник? Значит проект все таки прошел не зря?", "А снимает девушка Никиты?", "Неужели впервые после проекта Холостяк кто-то женится? Или это просто мальчишник?", "Теперь интересно, чей ребенок, что за мальчишник и кто снимает?", "Как же хорошо Вы смотритесь с ребенком".