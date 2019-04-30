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Звезда "95 квартала" ответила в интервью на вопрос о методах наказания детей (Видео)

Звезда "95 квартала" ответила в интервью на вопрос о методах наказания детей (Видео)
21:00 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одной из тем разговора стал вопрос о наказаниях детей.

Украинская актриса, телеведущая и шоувумен Елена Кравец, которая недавно стала фронтвумен в шоу Женский квартал, недавно дала интервью для Евгении Жигалиной и ее программы Женин Журнал, которая выходит на YouTube. Так, 26 апреля, на канале вышел эпизод, где малышка Женя пообщалась с состоявшейся артисткой Еленой о вкусах, воспитании детей и многом другом.

Так, одной из тем разговора стал вопрос Жени о наказаниях детей. Елена призналась, что никогда не наказывает своих малышей. Отметим, что у Кравец есть старшая дочь Маша, которой в этом году исполнилось уже 16 лет, а кроме этого Кравец с мужем воспитывают трехлетних двойняшек Катю и Ваню. К слову, в интервью для Жениного Журнала шоувумен впервые показала своих малышей. На вопрос о наказаниях Елена ответила просто и коротко - своих детей она не наказывает.

"Нет, лишений никаких не было, потому что я все-таки стараюсь общаться с ними, как… Ты, знаешь, это же мои любимые люди. Мы рожаем детей, потому что мы хотим иметь любимых людей. Маленьких, очень обаятельных, очень толстеньких иногда, любимых людей. Я не совсем понимаю, зачем нужно выстраивать с ними отношения с позиции доминирования, в силу того, что ты выше, старше, и больше прожил лет. Я не понимаю", - ответила Елена.

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Все по теме:

95 квартал, Елена Кравец, Женский квартал, Елена Кравец дала интервью, Евгения Жигалина, Женин Журнал.
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